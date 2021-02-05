«Законно, логично, оправданно, а главное — справедливо»: Зеленский — о запрете на вещание принадлежащих депутату Козаку каналов

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении назвал оправданным и законным санкции в отношении телеканалов «112 Украина», Newsone и ZIK, принадлежащих депутату Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тарасу Козаку.

«Решение СНБО законно, логично, оправданно, а главное — оно справедливо. А еще — полностью поддержано Соединенными Штатами Америки, Евросоюзом и странами Большой семерки, которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов страны», — сказал Зеленский.

Украинский президент записал обращение на русском языке и отметил, что это «неслучайно»: «На этом языке особенно в последнее время людям, увы, вливали в уши бесконечные потоки лжи. И развенчивать эту ложь на русском я буду правдой на русском языке». По его мнению, попавшие под санкции каналы содержали «говорящие армии, которые очень профессионально <...> обманывали и зомбировали».

Помимо этого, Зеленский заявил, что книги писателей Михаила Булгакова и Бориса Акунина в стране не запрещали. Он отметил, что книг Акунина «очень много во всех книжных магазинах Украины, как и книг Булгакова». Украинский лидер в обращении показал купленные, по его словам, накануне книги обоих писателей вместе с чеками.

Санкции против каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также самого Козака были введены на этой неделе. Под ограничения попали и ряд других каналов. В совместном заявлении они назвали санкции «политической расправой над неугодными СМИ».

Осенью 2020 года Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию начал проверку NewsOne, «112 Украина» и ZIK, показавших фрагмент встречи главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным в Москве. «Его высказывания по своему стилистическим и семантическим значением являются утверждениями, которые могут создать убеждение аудитории в положительном отношении главы страны-агрессора к Украине и украинскому народу», — заявил тогда регулятор.