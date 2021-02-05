Умер актер Кристофер Пламмер

В Коннектикуте скончался канадский актер Кристофер Пламмер. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на его семью.

Пламмеру был 91 год. Причину смерти издание не называет.

Пламмер сыграл в таких фильмах как «Все деньги мира», «Звуки музыки», «Поющие в терновнике», «Начинающие», «Последние воскресение» и десятках других. Его неоднократно награждали престижными кинопремиями, среди которых — «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA (за роль в «Начинающих»), а также «Эмми» (за фильмы «Мэделин» и «Менялы»).