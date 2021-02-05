Что произошло за день 5 февраля. Коротко

Суд взыскал с дочки «Норникеля» — Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) — 146 млрд рублей из-за майской аварии в Норильске. Требования Росприроднадзора, который оценил ущерб от аварии под Норильском почти в 148 млрд рублей, были удовлетворены частично. После решения суда акции компании резко пошли вниз.

Россия выслала немецкого, польского и шведского дипломатов из-за участия в акциях в поддержку политика Алексея Навального. Речь идет о сотрудниках генконсульств Швеции и Польши в Петербурге и посольства ФРГ в Москве, участвовавших в протестах 23 января.

В Москве во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал освободить Навального, которому на этой неделе суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. оррель также заявил о необходимости провести полное расследование его отравления. В ответ Лавров сказал, что Запад концентрирует внимание на протестах, отодвигая на второй план тему установления истины в деле Навального.

Освободить Навального из-под стражи призвал также президент США Джо Байден. «Навальный стал мишенью из-за того, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий», — сказал политик, отметив, что в отношении России он будет действовать более жестко, нежели экс-президент Дональд Трамп.

В Екатеринбурге прошел обыск у родителей соратника Навального Леонида Волкова. Обыск, который начался в 6:30 утра по местному времени, связан с делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК) в Москве 23 января. «Они (правоохранители — ред.) заполнили необходимые бумаги, спросили нас. Мы сказали, как есть: да, он 21 год не живет, около 10 лет здесь не прописан, не зарегистрирован, много лет уже живет не в Екатеринбурге, мы уже давно его и лично не видели, только общаемся через мессенджеры», — рассказала мать Волкова.