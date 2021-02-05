Мосгорсуд отменил арест за акцию 31 января страдающему диабетом преподавателю МГИМО

Мосгорсуд отменил решение предыдущей инстанции об административном аресте на 12 суток доцента кафедры интеграционных процессов МГИМО Александра Тэвдой-Бурмули. Об этом «Новой газете» сообщил его сын.

Преподавателя, страдающего диабетом 1-го типа, задержали 31 января в Москве около станции метро «Красносельская» вместе с дочерью Софьей — школьной учительницей и студенткой магистратуры филфака МГУ. Ночь они провели в отделе полиции.

На следующий день Бабушкинский суд арестовал обоих, заседание там попытались начать без адвоката. Сам преподаватель описывает его исход так:

«Судьей была женщина — судя по всему, редких человеческих качеств. Заслушав ходатайство о приобщении к делу документов о диабете и приняв к сведению напоминание адвоката, что с диабетом 1-го типа арестовывать опасно для пациента, она вышла на две минуты и вернулась со сроком двенадцать дней — хотя до этого всем давала автоматически семь-восемь суток. Это даже почетно. Такую ненависть надо заслужить», — успел он написать в своем фейсбуке.

Отца и дочь увезли в спецприемник в Сахарово, родственники долго не могли выяснить, в какой он камере. Впоследствии выяснилось, что преподаватель ждал распределения в подвале учреждения.