Поддержи!
Что чувствуешь, когда тебя увольняют с работы за политические взгляды. Новый материал «Медиазоны»
Материалы
Рубрики
Темы
- Важные тексты недели4 материала
- Как прошли протесты 23 января11 материалов
- Арест Навального и протесты в России24 материала
Свежий выпуск
№ 12 от 5 февраля 2021Читать номер
Мосгорсуд отменил арест за акцию 31 января страдающему диабетом преподавателю МГИМО
Александра НовиковаКорреспондент
Мосгорсуд отменил решение предыдущей инстанции об административном аресте на 12 суток доцента кафедры интеграционных процессов МГИМО Александра Тэвдой-Бурмули. Об этом «Новой газете» сообщил его сын.
Преподавателя, страдающего диабетом 1-го типа, задержали 31 января в Москве около станции метро «Красносельская» вместе с дочерью Софьей — школьной учительницей и студенткой магистратуры филфака МГУ. Ночь они провели в отделе полиции.
На следующий день Бабушкинский суд арестовал обоих, заседание там попытались начать без адвоката. Сам преподаватель описывает его исход так:
«Судьей была женщина — судя по всему, редких человеческих качеств. Заслушав ходатайство о приобщении к делу документов о диабете и приняв к сведению напоминание адвоката, что с диабетом 1-го типа арестовывать опасно для пациента, она вышла на две минуты и вернулась со сроком двенадцать дней — хотя до этого всем давала автоматически семь-восемь суток. Это даже почетно. Такую ненависть надо заслужить», — успел он написать в своем фейсбуке.
Отца и дочь увезли в спецприемник в Сахарово, родственники долго не могли выяснить, в какой он камере. Впоследствии выяснилось, что преподаватель ждал распределения в подвале учреждения.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных