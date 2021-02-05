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№ 12 от 5 февраля 2021Читать номер
Сумма штрафов «Радио Свобода» и ее гендиректора по закону об иностранных агентах превысила 7 млн рублей
Сумма штрафов, назначенных медиакорпорации «Радио Свобода»* и ее гендиректору по статье о нарушении закона об иноcтранных агентах, достигла 7 млн 150 тысяч рублей. Об этом сообщила сама радиостанция.
«Штрафы представляют собой организованную государством кампанию принуждения и запугивания, они направлены против медиакорпорации, редакционная независимость которой защищена законом», – заявил региональный директор по странам Европы и развитию телепроектов Кирилл Сухоцкий.
Радиостанция обжаловала постановления о штрафах. Она считает, что изложенные в приказе Роскомнадзора нормы «искажают суть сообщений, меняют их восприятие аудиторией. Исполнение указанных требований создает образ недоверия и неприятия к сообщениям и материалам проектов РСЕ/РС». В январе редакторы «Радио Свобода» рассказали The New York Times, что могут закрыть свой филиал в Москве из-за закона о СМИ-иноагентах.
Сейчас в реестре иностранных агентов 12 СМИ (многие из них — проекты «Радио Свобода»). Также туда внесены пять физлиц, среди которых журналистка издания Людмила Савицкая.
* Включена Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента