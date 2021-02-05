СК в Беларуси арестовал деньги, которыми фонды оплачивали штрафы протестующих

Управление Следственного комитета (УСК) по Минску с санкции прокурора наложило арест на деньги, которыми фонды и жертвователи оплатили штрафы протестующих. Об этом сообщает государственное агентство БелТа со ссылкой на начальника УСК Сергея Паско.

Как заявили силовики, в ходе расследования они установили «неоднократные факты финансирования незаконных массовых мероприятий, в том числе путем оплаты сторонними организациями и физическими лицами штрафов за лиц, привлеченных к административной ответственности».

Паско утверждает, что «принцип индивидуальной ответственности» означает необходимость исполнения наказание, в данном случае — оплаты штрафа, непосредственно тем, кто оказался привлечен к ответственности. «В ином случае значение института личной ответственности полностью нивелируется», — уверил Паско.

Как напоминает «Медиазона.Беларусь», в январе этого года были задержаны медиаменеджер Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина, которых МВД обвинило в финансировании протестов из-за рубежа с помощью фонда BY_help. При этом следствие настаивало, что финансирование заключалось в оплате штрафов протестующих.

В Беларуси после объявления результатов голосования на президентских выборах проходят протесты. ЦИК утверждает, что Лукашенко на выборах победил с результатом в более чем 80% голосов, а у его главной соперницы Светланы Тихановской — лишь около 10% голосов. Независимые наблюдатели говорили о фальсификациях, штабы всех кандидатов подавали жалобы на результаты выборов.

Тысячи человек были задержаны во время акций протеста, многие рассказывали об избиениях силовиками. Несколько протестующих погибли.