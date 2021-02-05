В Ульяновске прошла акция студентов в поддержку Путина. В колледже назвали это «добровольной инициативой»

В Ульяновске у здания Дворца культуры «имени 1 Мая» 4 февраля прошла несанкционированная акция в поддержку президента России Владимира Путина. Об этом сообщает местное издание «Ulnovosti».

Среди участников были студенты Ульяновского электромеханического колледжа, которым, как передает издание, угрожали отчислениями и проблемами с учебой в случае неявки. В администрации колледжа заявили, что это была добровольная инициатива студентов.

«На митинге были учащиеся 16-17 лет, об этом мне вчера сообщил сын. Организаторы заявили детям, что им надо участвовать в массовке. В администрации колледжа молчат, а мы боимся отчислений», — заявила «Новой газете» Мария, мать одного из учащихся. Помимо этого, на акции присутствовали студенты второго курса, которые также сообщают о принудительном характере акции:

«Нас сняли с пар и повели с учителями к месту проведения митинга. Заставляли вставать рядом со всеми, ради массовки. Единственное, что мы могли — просто уйти в сторону, иначе бы были последствия. Необязательно отчисления, но проблемы с учебой точно. У нас есть своя позиция, но с нами не считаются, мы как куклы», — сообщила студентка второго курса Ульяновского электромеханического колледжа.

В администрация колледжа заявили, что митинг в поддержку Путина носил добровольный характер, хотя изначально об акции они не знали.

«Насколько мне известно, это была добровольная инициатива студентов, внеучебная деятельность. Ребята посмотрели видео в интернете с этой всероссийской акции и решили провести подобное мероприятие в Ульяновске», — прокомментировал ситуацию «Новой газете» директор колледжа Василий Дронов.

На территории Ульяновской области продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий, включая митинги, пикеты, демонстрации и шествия. В УМВД России по Ульяновской области заявили, что никаких уведомлений из мэрии о той или иной согласованной акции они не получали.

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Артем Элекин