Суд в Нижегородской области приговорил к девяти годам колонии россиянина по делу о госизмене

Нижегородский областной суд приговорил к девяти годам колонии россиянина Алексея Валуева по делу о государственной измене (ст. 275 УК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд приговорил Алексея Валуева к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год», — заявили в суде. Однако приговор в законную силу еще не вступил, так как осужденный обжаловал его.

Лефортовский суд Москвы арестовал Валуева в середине октября 2019 года решением. Делу присвоен гриф «секретно», все судебные заседания, как и обычно в делах о госизмене, прошли в закрытом режиме.

Госизмену инкриминируют и экс-журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову. Его задержали утром 7 июля и отправили под арест в СИЗО «Лефортово». Сафронов обвиняется в шпионаже в пользу чешской разведки. По версии силовиков, он передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Детали обвинения ФСБ не раскрывает даже адвокатам до окончания предварительного следствия. Сам Сафронов свою вину не признает, связывает обвинение со своей журналистской деятельностью и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть предъявленных обвинений.