Глава дипломатии ЕС на встрече с Лавровым в Москве призвал освободить Навального

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель на переговорах в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым призвал освободить политика Алексея Навального. Трансляция с пресс-конференции велась в твиттере дипведомства ЕС.

«Я передал господину Лаврову свою обеспокоенность этими фактами и призвал к освобождению Навального и полного расследования его отравления», — сказал Боррель, отметив, что ЕС полностью уважает суверенность России.

«Мы должны признать, что на протяжении последних лет наши отношения были отмечены фундаметальными различиями и недостатком доверия. Однако Европейский Союз — первый торговый партнер России. Европейский Союз — самый значительный российский ресурс для прямых зарубежных инвестиций. <...> Россия — наш самый большой сосед», — также сказал глава дипломатии ЕС.

Лавров перед началом переговоров заявил об «отсутствии нормальности» в отношениях между Евросоюзом и Россией, отмечает ТАСС. «Это, конечно, нездоровая ситуация, которая не приносит блага никому», — отметил он. По словам российского министра, вопрос подробного и честного обзора положения дел в отношениях ЕС и России «назрел и уже перезрел».

Ранее обеспокоенность по поводу ситуации с Навальным на встрече с Лавровым в Москве выразила глава МИД Швеции Анн Линде. Российский министр заявил о готовности обсудить касающиеся этого вопросы «честно, открыто, без какого-либо предубеждения», сказав при этом, что действия Швеции и стран ЕС «совсем не вписываются в требования транспарентности».

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля заменил условный срок Навального на реальный по делу «Ив Роше». Представитель ФСИН заявил о том, что политик не отмечался в ведомстве, тот ответил, что проходил лечение и реабилитацию в Германии, соответствующие документы об этом есть.

Во многих российских городах 23 и 31 января прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера, на которых, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны тысячи человек. В Москве и Петербурге были задержания и 2 февраля, всего по всей стране в тот день, по информации проекта, задержали почти 1,5 тысячи человек.

Осенью независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы боевого яда из группы «Новичок». Россия отрицает, что политик был отравлен, в стране уголовное дело не возбуждено.