Суд в Екатеринбурге назначил 30 часов обязательных работ фотографу, освещавшему митинг 23 января

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел административное дело против фотографа 66.RU Алексея Школы. Его обвинили по ст. 20.2 ч. 5 КоАП РФ («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

«На акции 23 января фотограф Алексей Школа работал по редакционному заданию, — сообщили в редакции 66.RU. — Мы считаем это решение несправедливым и будем его обжаловать».

23 января, во время съемки происходящего в сквере у Театра Драмы, полицейские применили к нему физическую силу (в том числе, по словам фотографа, ударили дубинкой), надели наручники и доставили в отдел полиции №9. Долгое время местонахождение фотографа было неизвестным, коллеги и местные СМИ опубликовали объявление о его розыске. Нашелся он ближе к ночи, когда силовики выпустили его из отдела. Выяснилось, что после задержания у него забрали телефон, лишив возможности вызвать адвоката.

Алексей Школа — внештатный фотограф, но у него было с собой редакционное задание, которое позже полицейские отсканировали и приложили к протоколу. Это же редзадание было представлено в суде, однако судья не отреагировал на доводы защиты.

Юрист Александр Никулин пояснил, что сотрудники полиции составили протокол на Алексея за то, что у него не было опознавательного знака «Пресса». Внешний вид этого знака должен быть утвержден Роскомнадзором совместно с МВД и Росгвардией, но этого до сих пор не произошло. Получается, что сотрудники полиции требовали то, чего пока еще нет.

Редакторы и журналисты СМИ Екатеринбурга и Свердловской области написали обращение к начальнику ГУ МВД по Свердловской области Александру Мешкову, прокурору Екатеринбурга Светлане Кузнецовой, уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой с требованием разобраться в этой ситуации — журналисты не должны приравниваться к участникам несанкционированных мероприятий.