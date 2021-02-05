Правозащитники потребовали отчитаться о причинах введения плана «Крепость» в отделах полиции после протестных акций

Правозащитники проекта «ОВД-Инфо» потребовали от главы МВД Владимира Колокольцева объяснить причины введения в российских отделах полиции план «Крепость» в период с 23 января по 3 февраля. Такая петиция появилась на сайте Сhange.org.

«В отделах полиции, куда их доставляли, вводили план "Крепость", который вообще-то нужен для защиты от вооруженного нападения: запирали двери, никого не впускали и не выпускали. Адвокаты от независимых правозащитных организаций, в том числе и от "ОВД-Инфо" не могли зайти в отделы и помочь задержанным. Это развязало руки для полицейского беспредела: у задержанных отбирали телефоны, били их и даже пытали», — объяснили авторы обращения.

Правозащитники вновь потребовали немедленно остановить насилие и произвол по отношению к участникам протестных акций, освободить неправомерно задержанных и обеспечить человеческие условия тем, кому назначили административный арест.

В «ОВД-Инфо» напомнили, что задержанные рассказывали им о многочисленных нарушениях со стороны правоохранителей, среди которых принуждение насилием и избиением к дактилоскопированию, содержание без еды и воды, запреты на посещение туалета, выкручивание рук и тому подобное.

На акциях 23 января полицейские по всей стране задержали более 4 тысяч человек, спустя неделю — более 5 тысяч. С 1 по 3 февраля, по подсчетам «ОВД-Инфо», силовики увели в автозаки еще около 1,5 тысячи человек. Многие, выйдя на свободу, жаловались на действия правоохранителей в отделе полиции, куда не могли попасть адвокаты. Так, например, в петербургском отделе полиции №77 активисту движения «Чайный клуб» Петру Соковых угрожали избиениями и изнасилованием в «камере с чеченцами».