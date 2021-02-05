Силовики в Уфе установили прослушку в доме обвиняемого в создании ячейки «Свидетелей Иеговы»

Ленинский суд Уфы приступил к исследованию материалов уголовного дела Анатолия Вилиткевича, который обвиняется в создании ячейки религиозного движения «Свидетелей Иеговы» (запрещено в России, признанно Верховным судом экстремистской организацией). Об этом сообщает «Коммерсант».

Вилиткевич обвиняется в организации деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.2 УК). Как отмечает издание, из исследованных материалов стало известно, что в 2017 году в съемной однокомнатной квартире, где Вилиткевич жил вместе с супругой, в одной из комнат установили устройства для скрытой видеосъемки и аудиозаписи. При этом разрешение на установку слежки дал владелец квартиры, написавший расписку о том, что «претензий к полиции не имеет».

В материалах дела, как отмечает «Ъ», были расшифровки прослушанной информации, которую прокурор зачитывала дословно более часа. Помимо этого, прокурор зачитала выдержки из экспертиз религиозной литературы, которые были проведены по просьбе СК: эксперты сочли ее экстремистской, потому что в ней «утверждается о превосходстве свидетелей Иеговы».

С помощью прослушки полиция собрала и передала в следственный комитет информацию о том, что Вилиткевич руководит ячейкой «Свидетелей Иеговы». Доказательствами этому послужили то, что подозреваемый вместе со своей женой приглашали в свою квартиру других свидетелей Иеговы. Вместе с ними они ужинали, пели религиозные песни и смотрели фильмы на соответствующую тематику, а также обсуждали вопросы распространения веры среди других.

Преследовать верующих «Свидетелей Иеговы» начали в 2017 году после решения Верховного суда о признании этой организации экстремистской. С тех пор против ее последователей регулярно возбуждают уголовные дела, в их домах проходят обыски. Несколько человек получили реальные сроки.