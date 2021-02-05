SMM-менеджера Aviasales Романа Бордунова арестовали на 13 суток за «участие» в акции в поддержку Навального

Бабушкинский суд Москвы арестовал на 13 суток SMM-менеджера Aviasales Романа Бордунова за «участие» в митинге в поддержку политика Алексея Навального 31 января (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП). Об этом «Новой газете» рассказала подруга Бордунова Полина Сычева.

По ее словам, Бордунов попал под задержание 31 января случайно: «Он вышел из трамвая в районе метро „Красносельская“, тогда он был один и проходил мимо сотрудников полиции». Сычева заявила, что его задержали и повезли в ОВД, где он провел около пяти часов в актовом зале: «Потом ему сказали, что он остается на ночь. Ночью его перевезли в другой (Лосиноостровский) ОВД, видимо, потому что не хватало места. Однако там его не оформили».

На следующий день его привезли в суд, где он находился целый день. После этого, продолжает Сычева, адвокат Бордунова нашел ошибки в деле, и Бордунов здание суда покинул. В течение двух дней SMM-менеджера Aviasales искали силовики после несостоявшегося суда.

Предварительно, Бордунова повезут отбывать арест в Сахарово, рассказала «Новой» подруга арестованного.

Ранее сервис для заказа авиабилетов Aviasales пообещал оказать юридическую поддержку Бордунову. Об этом Daily Storm рассказали в компании, где отметили, что высоко оценивают профессиональные качества своего сотрудника и увольнять его не собираются.

Накануне глава сети штабов Навального Леонид Волков заявил, что не будет анонсировать новых акций протеста в ближайшее время: он выразил мнение, что протест «надо заканчивать на высокой точке». Команда оппозиционера хочет провести следующие акции только весной или летом.

Сторонники Навального анонсировали и координировали несколько протестных акций в десятках городов России 23-го и 31-го января, а также 2-го февраля. В ходе протестов задержаны более 11 тысяч человек, сотни протестующих отбывают административные аресты, заведены 50 уголовных дел в разных регионах России, спецприемники и ОВД в Москве и Петербурге переполнены.