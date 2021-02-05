В приложении МВД появится модуль «Антимошенник» с доступом к телефонными книгами пользователей смартфонов

Министерство внутренних дел (МВД) России 4 февраля разместило на сайте Госзакупок тендер на 63 млн рублей на модернизацию мобильного приложения ведомства. Первыми на это обратил внимание «Коммерсант».

Согласно техническому заданию, опубликованному на сайте, в приложение МВД планируется интегрировать модуль «Антимошенник», который через сторонний сервер будет соединяться с информационной системой полиции и позволит пользователям распознавать звонки с мошеннических номеров. Для корректной работы потребуется доступ к телефонной книге человека, следует из тендерной документации.

При входящем звонке с неизвестного номера мобильное приложение начнет сопоставлять его со списком мошеннических номеров, который уже есть у правоохранителей. Если один из номеров совпадет с базой МВД, пользователь увидит предупреждение на экране смартфона. Победителя конкурса МВД выберет 1 марта.

«Мобильное приложение МВД России не должно содержать известных уязвимостей в своем коде, вредоносного кода, а также иных уязвимостей», — утверждается в техническом задании.

Однако эксперты, опрошенные «Ъ», считают иначе: они заявляют, что подключение такого сервиса создает целый ряд рисков. В частности, возможны злоупотребления и утечки данных, так как обработка информации будет происходить на сторонних серверах, утверждает глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд.

Как отмечает «Ъ», обеспокоенность МВД телефонным мошенничеством «вполне объяснима». «По итогам 2020 года россияне потеряли из-за него 150 млрд рублей», — отмечает издание.

В конце прошлого года Счетная палата проверила расходы ведомств на информационные технологии в 2019 году и обнаружила, что в некоторых из них бюджет увеличился в 11–12 раз. Согласно анализу данных, бюджет на IT-расходы Росгвардии и МВД в 2019 году увеличился в 1,5 раза (до 4,5 и 10 млрд рублей соответственно) по сравнению с 2018 годом. «На что расходовало свои почти 10 млрд руб. силовое ведомство, кроме нашумевших миллиардных закупок ПК?» — спросили тогда авторы записки.

Эксперты отметили, что темпы роста бюджетов на информационные технологии «на несколько процентных пунктов опережают темпы роста общих объемов бюджетов ведомств».