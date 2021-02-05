Суд в Иркутске арестовал активиста по делу о комментарии «Вконтакте» о взрыве в архангельском УФСБ

Кировский районный суд Иркутска арестовал на два месяца активиста Дмитрия Надеина по уголовному делу об оправдании терроризма (ч.2 ст. 205.2 УК), возбужденному из-за комментариев о взрыве в архангельском УСФБ. Об этом «Новой газете» рассказал его адвокат Дмитрий Дмитриев.

События, которые вменяют в вину Надеину, произошли с 26 июля 2019 года по 20 ноября 2020 года. Уголовное дело возбудили только сейчас — вскоре после протестных митингов.

«Какие конкретно комментарии он оставлял, следователь в ходе заседания не смог пояснить. Но суд посчитал, что этого достаточно, чтобы его арестовать. Мотивов никаких не указал, кроме того, что Надеин ведет скрытный образ жизни и не проживает по месту регистрации», — сообщил защитник.

Он также уточнил, что после акции в поддержку Алексея Навального, которая состоялась в Иркутске 23 января, на активиста составили протокол о нарушении правил организации массового мероприятия (ч.2, ст. 20.2 КоАП). Суд назначил ему административный арест сроком на 10 суток. «Отбыл административный срок, вышел на свободу и был уже задержан сотрудниками ФСБ», — добавил Дмитриев.

Это не первое уголовное дело, возбужденное по такой статье из-за комментариев о взрыве в Архангельске. По делу об оправдании терроризма на 500 тысяч рублей также была оштрафована журналистка Светлана Прокопьева, еще 400 тысяч рублей штрафа назначили активистке Надежде Беловой из Воронежа. Реальные сроки получили три человека: от 3 до 5 лет колонии.

Взрыв в архангельском управлении ФСБ был признан террористическим актом: 17-летний анархист Михаил Ж. совершил самоподрыв на входе в здание. В результате погиб он и еще трое сотрудников спецслужбы.