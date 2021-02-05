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Где и как отбывают наказание арестованные за участие в протестах москвичи. Новый материал «Медиазоны»
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№ 12 от 5 февраля 2021Читать номер
На отца умершего ребенка со СМА составили протокол из-за одиночного пикета
Полиция составила протокол на жителя Красноярского края Никиту Рукосуева, сын которого скончался, так и не дождавшись положенного ему по закону лечения. Об этом супруга Рукосуева рассказала в своем инстаграме.
У Рукосуевых трое детей, двое из них страдали спинальной мышечной атрофией. Одного из сыновей — двухлетнего Захара — родители похоронили год назад. Его брат Добрыня сейчас получает необходимое лечение.
Накануне многодетный отец в очередной раз вышел к зданию администрации Красноярского края. На плакате, который он держал в руках, было написано: «Губернатор, кто ответит за смерть моего сына?». Рядом стояла пустая инвалидная коляска — в ней был портрет погибшего мальчика, перечеркнутый траурной лентой. В итоге мужчину задержали и вменили нарушение масочного режима ( ст. 20.6.1 КоАП)
Недавно супруга Рукосуева записала обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором рассказала о затягивании расследования дела о смерти ее сына. После этого пресс-служба СК сообщила, что Бастрыкин взял дело под свой контроль.
Теги:sn, протоколы, красноярск, спинальная атрофия
В России выявили 16 688 новых случаев COVID-19 за сутки
В России выявили 16 688 новых случаев COVID-19 за последние сутки, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 4 февраля, за день во всей стране выявили 16 714 новых случаев COVID-19.
Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 934 606. В Москве за последние сутки выявили 2032 новых случаев заражения COVID-19 (это на 63 меньше, чем днем ранее).
В северной столице — Санкт-Петербурге — зарегистрировали 1463 новых случаев COVID (минимум с 9 ноября), в Московской области — 946, в Нижегородской области — 473, в Воронежской — 368.
Всего за все время пандемии в России от COVID-19 скончались 75 732 человек, из них 527 — за последние сутки.
Накануне Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что основные ограничения в столице, связанные с распространением COVID-19, могут быть сняты в мае. Он добавил, что это будет сделано, если удастся воспользоваться «относительно стабильным периодом положительных изменений».
Сейчас заболеваемость в столице находится на уровне сентября-октября, уверил Собянин, добавив, что в таких условиях еще рано разрешать массовые мероприятия и снимать ограничения для пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.