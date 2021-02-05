На отца умершего ребенка со СМА составили протокол из-за одиночного пикета 

Полиция составила протокол на жителя Красноярского края Никиту Рукосуева, сын которого скончался, так и не дождавшись положенного ему по закону лечения. Об этом супруга Рукосуева рассказала в своем инстаграме.

У Рукосуевых трое детей, двое из них страдали спинальной мышечной атрофией. Одного из сыновей — двухлетнего Захара — родители похоронили год назад. Его брат Добрыня сейчас получает необходимое лечение.

Накануне многодетный отец в очередной раз вышел к зданию администрации Красноярского края. На плакате, который он держал в руках, было написано: «Губернатор, кто ответит за смерть моего сына?». Рядом стояла пустая инвалидная коляска — в ней был портрет погибшего мальчика, перечеркнутый траурной лентой. В итоге мужчину задержали и вменили нарушение масочного режима ( ст. 20.6.1 КоАП)

Недавно супруга Рукосуева записала обращение к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, в котором рассказала о затягивании расследования дела о смерти ее сына. После этого пресс-служба СК сообщила, что Бастрыкин взял дело под свой контроль.