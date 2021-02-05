«Медиалогия»: россияне стали больше материться в соцсетях после запрета на нецензурную брань в интернете

Россияне стали чаще использовать нецензурную брань в социальных сетях после вступления в силу поправок, направленных против мата в интернете, свидетельствуют подсчеты «Медиалогии». Об этом сообщает РБК.

Так, 1–2 февраля 2021 года — в первые дни вступления в силу запрета на мат в соцсетях, когда главными темами стали задержание политика Алексея Навального в аэропорту Шереметьево и акции протеста — во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Facebook, Twitter, Instagram россияне сделали 646,1 тыс. публикаций с использованием такой лексики.

В первые два рабочих дня февраля прошлого года (3–4 февраля 2020 года), когда пользователи в основном обсуждали в интернете новость о коронавирусе в России, в тех же самых соцсетях россияне использовались лишь 426,5 тыс. нецензурных выражений, подсчитала «Медиалогия».

Таким образом, россияне в первых числах февраля этого года, после вступления поправок в силу, начали нецензурно выражаться в интернете больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда запрета еще не было.

«Медиалогия» подсчитывала нецензурные слова в интернете с помощью собственных алгоритмов, всего в подсчетах учитывались 66 нецензурных слов на русском языке.

Сама новость об обязанности соцсетей удалять нецензурные слова спровоцировала активное использование такой лексики, утверждает агентство «Социальные сети». По его данным, всплеск мата был зафиксирован 22–23 января 2021 года на фоне новости о грядущем вступлении поправок в силу, прирост составил 30% к среднесуточным показателям.

Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые обязывают соцсети удалять в течение суток публикации в том числе и с матом, вступили в силу 1 февраля этого года. При этом выявлять мат администрация соцсетей должна сама с помощью мониторинга. Пока что ответственности за нарушение вступивших в силу поправок не предусмотрено, уверяли в Роскомнадзоре.