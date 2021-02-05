В России выявили 16 688 новых случаев COVID-19 за сутки

В России выявили 16 688 новых случаев COVID-19 за последние сутки, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Накануне, 4 февраля, за день во всей стране выявили 16 714 новых случаев COVID-19.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 934 606. В Москве за последние сутки выявили 2032 новых случаев заражения COVID-19 (это на 63 меньше, чем днем ранее).

В северной столице — Санкт-Петербурге — зарегистрировали 1463 новых случаев COVID (минимум с 9 ноября), в Московской области — 946, в Нижегородской области — 473, в Воронежской — 368.

Всего за все время пандемии в России от COVID-19 скончались 75 732 человек, из них 527 — за последние сутки.

Накануне Мэр Москвы Сергей Собянин допустил, что основные ограничения в столице, связанные с распространением COVID-19, могут быть сняты в мае. Он добавил, что это будет сделано, если удастся воспользоваться «относительно стабильным периодом положительных изменений».

Сейчас заболеваемость в столице находится на уровне сентября-октября, уверил Собянин, добавив, что в таких условиях еще рано разрешать массовые мероприятия и снимать ограничения для пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.