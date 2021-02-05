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Где и как отбывают наказание арестованные за участие в протестах москвичи. Новый материал «Медиазоны»
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№ 12 от 5 февраля 2021Читать номер
Байден призвал немедленно освободить Алексея Навального
Президент США Джо Байден призвал российские власти немедленно освободить Алексея Навального, которому Симоновский суд заменил условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Такое заявление американский лидер сделал, представляя внешнеполитический курс новой администрации Белого дома.
«Навальный стал мишенью из-за того, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий», — сказал политик, отметив, что в отношении России он будет действовать более жестко, нежели экс-президент Дональд Трамп.
«Я дал понять президенту Путину, в совершенно иной манере, чем мой предшественник, что дни, когда Соединенные Штаты сдавались перед агрессивными действиями России — вмешательством в наши выборы, кибератаками, отравлениями российских граждан, — прошли», — добавил он.
По словам американского президента, он не исключает, что США, несмотря на разногласия, продолжат сотрудничать с Россией «там, где это в наших интересах и продвигает безопасность американцев».
Ранее в поддержку российского политика высказались президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, британский премьер Борис Джонсон и другие европейские лидеры.
Что произошло за ночь 5 февраля. Коротко
«Новая газета»редакция
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- Президент США Джо Байден призвал российские власти немедленно освободить Алексея Навального. Такое заявление он сделал, представляя внешнеполитический курс новой администрации Белого дома. «Навальный стал мишенью из-за того, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий», — сказал политик, отметив, что в отношении России он будет действовать более жестко, нежели его предшественник Дональд Трамп.
- Компания Johnson & Johnson подала заявку на получение разрешения на экстренное использование в США своей вакцины против коронавируса. Эффективность однокомпонентного препарата, по результатам исследования, составила от 66 до 72%. Пока что в США одобрены только две вакцины — от Pfizer/BioNTech и Moderna.
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