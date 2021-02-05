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Где и как отбывают наказание арестованные за участие в протестах москвичи. Новый материал «Медиазоны»
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№ 12 от 5 февраля 2021Читать номер
Что произошло за ночь 5 февраля. Коротко
Общество2 071
«Новая газета»редакция
2 071
- В Екатеринбурге силовики пришли с обыском к родителям Леонида Волкова. «Мы сказали, как есть: да, он 21 год не живет, около 10 лет здесь не прописан, не зарегистрирован, много лет уже живет не в Екатеринбурге, мы уже давно его и лично не видели, только общаемся через мессенджеры», — рассказала «Новой» его мать Сусанна Волкова.
- Число людей, находящихся в спецприемнике Сахарово, выросло до 812 человек. Об этом сообщила член ОНК Марина Литвинович. «До нашего прихода ситуация была очень острой, люди бунтовали, стучали, кричали. Мы прошли все бунтовавшие камеры, все проблемы записали, с людьми поговорили, пошли решать их проблемы», — рассказала она, отметив, что после приезда правозащитников проблем стало меньше.
- Президент США Джо Байден призвал российские власти немедленно освободить Алексея Навального. Такое заявление он сделал, представляя внешнеполитический курс новой администрации Белого дома. «Навальный стал мишенью из-за того, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий», — сказал политик, отметив, что в отношении России он будет действовать более жестко, нежели его предшественник Дональд Трамп.
- Компания Johnson & Johnson подала заявку на получение разрешения на экстренное использование в США своей вакцины против коронавируса. Эффективность однокомпонентного препарата, по результатам исследования, составила от 66 до 72%. Пока что в США одобрены только две вакцины — от Pfizer/BioNTech и Moderna.
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