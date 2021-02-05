В Екатеринбурге силовики провели обыск у родителей Леонида Волкова

В Екатеринбурге у Сусанны и Михаила Волковых — родителей Леонида Волкова, сторонника политика Алексея Навального, прошел обыск. Об этом Сусанна Волкова рассказала «Новой газете».

Правоохранители, по ее словам, пришли в 6:30 утра по местному времени (4:30 мск), их было трое: один — предположительно, из следственного управления, двое — из Центра «Э». Волкова отметила, что они ничего не изъяли и вели себя «вежливо, сдержанно». В постановлении было указано, что обыск связан с делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК) в Москве 23 января.

«Они (правоохранители — ред.) заполнили необходимые бумаги, спросили нас. Мы сказали, как есть: да, он 21 год не живет, около 10 лет здесь не прописан, не зарегистрирован, много лет уже живет не в Екатеринбурге, мы уже давно его и лично не видели, только общаемся через мессенджеры», — рассказала она.

Волкова уточнила: «Единственное — было неприятно, что это в 6:30 утра». Они с мужем с трудом услышали звонок в домофон. «Конечно, мы наверное, испугались на первоначальном этапе, когда нам в домофон сказали: "Мы пришли к вам с обыском"», — сообщила Волкова. В остальном же, как она отметила, по отношению к ней с супругом «все было очень все вежливо и достойно».

Ранее СК объявил Леонида Волкова в розыск. Ему заочно предъявили обвинение по делу о склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий (пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК).

«Санитарное дело» по ст. 236 УК возбудили в связи с несанкционированными протестами 23 января в поддержку политика Алексея Навального. Оперативный штаб утверждает, что в Москве в акции участвовали 19 человек, зараженных коронавирусом.

По этому делу уже проходят около десяти человек, в том числе брат Навального Олег, юрист Фонда борьбы с коррупцией* Любовь Соболь и пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Все они находятся под домашним арестом.

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