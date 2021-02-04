Активисты: подрядчик и полиция снесли эколагерь на Шиесе. Находившиеся там люди не выходят на связь

Лагерь активистов на Шиесе снесен, об этом сообщили «Новой» участники протестного движения.

По их словам, сегодня утром на станцию прибыли 11 полицейских машин. Подъездные пути к лагерю были заблокированы, технологическую трассу компании ООО «Газпром трансгаз Ухта» перекрыла полиция, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд техники.

Дежуривший на наблюдательном посту «Гора» активист по имени Андрей задержан. По информации экозащитников, его доставили в управление Следственного комитета в Яренск.

В лагере находились еще пять человек, связи с ними нет с утра. При этом в отделе полиции Ленского района, куда дозвонилось активисты, утверждают, что ни о каких задержаниях, а также о работе полиции на Шиесе не знают.

К вечеру инициативная группа «Комитет спасения Вычегды» в соцсетях распространила информацию о полном сносе лагеря, которую подтвердили источники «Новой».

Власти неоднократно требовали сноса лагеря, несмотря на принятое решение о прекращении строительства свалки на Шиесе. По версии подрядчиков, времянки активистов мешали рекультивации территории, однако план этой рекультивации, с которым хотели ознакомиться защитники лагеря, в открытом доступе отсутствует, а работы ведутся крайне медленно.

Попытка построить на станции Шиес полигон для московского мусора вызвала противодействие жителей Ленского района и стоила карьеры экс-губернатору Архангельской области Игорю Орлову. Новый губернатор Цыбульский пообещал закрыть проект.

Также сегодня Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил без изменения решение судов нижестоящих инстанций о сносе всех самовольных построек, возведенных инвесторами свалки на Шиесе. Однако, как сообщил СМИ юрист, представлявший интересы истца (поселения Урдомское), компания «Технопарк» планирует подать кассационную жалобу в Верховный суд.