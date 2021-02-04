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Где и как отбывают наказание арестованные за участие в протестах москвичи. Новый материал «Медиазоны»
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№ 12 от 5 февраля 2021Читать номер
Что произошло за день 4 февраля. Коротко
«Новая газета»редакция
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- В спецприемниках по-прежнему не хватает мест для задержанных во время протестов. В частности, автор «Новой» Никита Гирин, которому вчера суд в Москве назначил 14 суток ареста, сообщил, что спецприемник в Егорьевске заполнен. Из 25 человек в одном автозаке под арест поместили только пятерых, остальные остались в автобусе. Егорьевск находится в 137 километрах от Москвы.
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- Глава сети штабов Навального Леонид Волков заявил, что не будет анонсировать новых акций протеста в ближайшее время. Команда оппозиционера хочет провести следующие акции только весной или летом. «Если мы будем выходить каждую неделю, то будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых, и будет парализована работа штабов. Это не то, что мы хотим и что Алексей [Навальный] просит», — объяснил Волков.
- В соцсетях Алексея Навального появилось первое обращение после вынесенного Симоновским судом решения о замене политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше». «Железные двери за мной захлопываются с оглушительным лязгом, но я чувствую себя свободным человеком. Благодаря уверенности в своей правоте. Благодаря вашей поддержке. Благодаря поддержке своей семьи», — сказано в нем.
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- Прокурор во время прений в суде Ростова-на-Дону попросил приговорить члена совета «Открытой России»* Анастасию Шевченко к 5 годам лишения свободы по делу об участии в работе организации, которую Генпрокуратура признала «нежелательной» (ст. 284.1 УК). Активистка стала первой обвиняемой по этой статье и находится под домашним арестом с конца января 2019 года. Прокурор посчитал вину Шевченко полностью доказанной.
- В Иркутской области возбудили дело о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и об истязаниях (п. д ч. 2 ст. 117 УК) в связи с пытками заключенных ангарской ИК-15. Адвокат Светлана Яшина рассказала, что, по словам звонившего ей следователя, дело завели еще 1 февраля, документов о возбуждении дела защитника еще не видела.
- Второй кассационный суд общей юрисдикции сократил на три месяца срок фигуранту «московского дела» Евгению Коваленко. Теперь срок составляет 3 года и 3 месяца. Адвокат Мансур Гильманов сообщил, что будет добиваться условно-досрочного освобождения для своего подзащитного.
* Генпрокуратура признала организацию «нежелательной» на территории России
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Теги:уголовное дело, иркутская область, коваленко, шевченко, протесты, москва, em
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