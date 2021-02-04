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Где и как отбывают наказание арестованные за участие в протестах москвичи. Новый материал «Медиазоны»

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№ 11 от 3 февраля 2021

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Суд в Челябинске отменил арест активисту, назначенный за акцию 31 января

Общество4

Александр Шестаковспециально для «Новой»

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Челябинский областной суд отменил административный арест активисту Павлу Струнину. Об этом «Новой газете» сообщил сам Струнин. 

Ранее Центральный районный суд Челябинска признал Струнина виновным в неповиновении полицейским (ст. 19.3 КоАП) при попытке протестующих прорвать линию ОМОНа на улице Кировке 31 января. Активисту назначили семь суток ареста. 

«Я более четырех дней был лишен свободы из-за неверного решения Центрального районного суда, — рассказал «Новой» Струнин. — Мы с моим защитником продолжим добиваться правды по моему делу».

По словам Струнина, сотрудники ОМОНа произвели жесткое задержание, едва не удушив его. «Четверо сотрудников волокли меня за ноги и руки метров десять, затем уложили на живот, скрутив руки за спиной, и первое время вдвоем, упершись коленями мне в спину, всем своим весом меня удерживали», — вспомнил активист. — Дышать было невозможно, я понимал, что сил мне хватит не более чем на минуту». По словам Струнина, его спасло то, что второй омоновец побежал задерживать других участников протеста. В спецприемнике активиста заставили сдать отпечатки пальцев. 

По словам адвоката Андрея Лепехина, суд первой инстанции отказался вызывать свидетелей, вынеся приговор «просто по "бумажкам" полиции». «Дело прекращено именно за отсутствием состава правонарушения», — отметил в фейсбуке Лепехин. 

В Челябинске, как и во многих других российских городах, 23 и 31 числа прошли несанкционированные протесты в поддержку политика Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране были задержаны тысячи человек.

Теги:
em, активисты, арест, челябинск
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