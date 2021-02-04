Суд в Челябинске отменил арест активисту, назначенный за акцию 31 января

Челябинский областной суд отменил административный арест активисту Павлу Струнину. Об этом «Новой газете» сообщил сам Струнин.

Ранее Центральный районный суд Челябинска признал Струнина виновным в неповиновении полицейским (ст. 19.3 КоАП) при попытке протестующих прорвать линию ОМОНа на улице Кировке 31 января. Активисту назначили семь суток ареста.

«Я более четырех дней был лишен свободы из-за неверного решения Центрального районного суда, — рассказал «Новой» Струнин. — Мы с моим защитником продолжим добиваться правды по моему делу».

По словам Струнина, сотрудники ОМОНа произвели жесткое задержание, едва не удушив его. «Четверо сотрудников волокли меня за ноги и руки метров десять, затем уложили на живот, скрутив руки за спиной, и первое время вдвоем, упершись коленями мне в спину, всем своим весом меня удерживали», — вспомнил активист. — Дышать было невозможно, я понимал, что сил мне хватит не более чем на минуту». По словам Струнина, его спасло то, что второй омоновец побежал задерживать других участников протеста. В спецприемнике активиста заставили сдать отпечатки пальцев.

По словам адвоката Андрея Лепехина, суд первой инстанции отказался вызывать свидетелей, вынеся приговор «просто по "бумажкам" полиции». «Дело прекращено именно за отсутствием состава правонарушения», — отметил в фейсбуке Лепехин.

В Челябинске, как и во многих других российских городах, 23 и 31 числа прошли несанкционированные протесты в поддержку политика Алексея Навального. По данным «ОВД-Инфо», по всей стране были задержаны тысячи человек.