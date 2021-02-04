Соратники Навального отказались от акций протеста до весны

Находящийся за пределами России глава сети штабов Навального Леонид Волков заявил в эфире YouTube-канала «Навальный-LIVE», что не будет анонсировать новых акций протеста в ближайшее время.

Команда оппозиционера хочет провести следующие акции только весной или летом.

«Если мы будем выходить каждую неделю, то будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых, и будет парализована работа штабов. Это не то, что мы хотим и что Алексей [Навальный] просит», — пояснил Волков.

«Волну протеста надо заканчивать на высокой точке», — считает Волков.

Он указал на снижение численности протестов в отдельных городах и уточнил, что команда Навального будет добиваться его освобождения внешнеполитическими методами.

«Если вы способны самоорганизоваться, то вы молодцы, — добавил Волков. — У мирного протеста есть множество форм».

Сторонники Навального анонсировали и координировали несколько протестных акций в десятках городов России 23-го и 31-го января, а также 2-го февраля. В ходе протестов задержаны более 11 тысяч человек, сотни протестующих отбывают административные аресты, заведены 50 уголовных дел в разных регионах России, спецприемники и ОВД в Москве и Петербурге переполнены.