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Где и как отбывают наказание арестованные за участие в протестах москвичи. Новый материал «Медиазоны»

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№ 11 от 3 февраля 2021

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Соратники Навального отказались от акций протеста до весны

Политика95

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Находящийся за пределами России глава сети штабов Навального Леонид Волков заявил в эфире YouTube-канала «Навальный-LIVE», что не будет анонсировать новых акций протеста в ближайшее время.

Команда оппозиционера хочет провести следующие акции только весной или летом.

«Если мы будем выходить каждую неделю, то будем получать еще тысячи арестованных и сотни избитых, и будет парализована работа штабов. Это не то, что мы хотим и что Алексей [Навальный] просит», — пояснил Волков.

«Волну протеста надо заканчивать на высокой точке», — считает Волков. 

Он указал на снижение численности протестов в отдельных городах и уточнил, что команда Навального будет добиваться его освобождения внешнеполитическими методами. 

«Если вы способны самоорганизоваться, то вы молодцы, — добавил Волков. — У мирного протеста есть множество форм».

Сторонники Навального анонсировали и координировали несколько протестных акций в десятках городов России 23-го и 31-го января, а также 2-го февраля. В ходе протестов задержаны более 11 тысяч человек, сотни протестующих отбывают административные аресты, заведены 50 уголовных дел в разных регионах России, спецприемники и ОВД в Москве и Петербурге переполнены.

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Теги:
kn, волков, акции протеста, навальный
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