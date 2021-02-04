В состав Всебелорусского народного собрания попал депутат, приговоренный к двум годам колонии за злоупотребление властью

Все 55 действующих депутатов Мингорсовета стали делегатами Всебелорусского народного собрания, которое в феврале должно рассмотреть вопрос об изменении Конституции Беларуси.

Как сообщает «Еврорадио», туда попал и депутат Сергей Козлов, приговоренный в мае 2019-го года к двум годам колонии общего режима за злоупотребления властью.

Список делегатов из числа депутатов. Фото: «Еврорадио»

Козлов до сих пор состоит в списках депутатов и на сайте Мингорсовета (обычно список обновляют, если кресло освобождается), несмотря на то, что суд на пять лет лишил его права занимать административные и организационные должности.

Козлова осудили за то, что он приказывал подчиненным брать на себя его штрафы за нарушения правил дорожного движения.

В графе «Должность, место работы» напротив фамилии Козлова стоит пропуск. Поэтому не вполне ясно, остается ли Козлов депутатом, несмотря на решение суда.

В Мингорсовете никто не знает, был ли Козлов осужден, пишет «Еврорадио». Журналисты попытались записаться на прием к депутату или позвонить по номерам, указанным в публичном доступе, но это оказалось невозможно. Вместо Козлова в Мингорсовете прием ведет Андрей Бугров. В его приемной не смогли ответить на вопрос о Козлове.

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Ранее Александр Лукашенко, занимающий кресло президента Беларуси, заявлял, что в стране разрабатывается проект новой Конституции. Поправки в нее должны «обозначить» делегаты на Всебелорусском собрании 11-12 февраля. После этого запланирован референдум.

Он также уверял, что при новой Конституции «работать президентом уже не будет». Оппозиция выступает против проведения собрания и планирует объявить ему бойкот.