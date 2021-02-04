В Иркутской области возбудили дело о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и об истязаниях (п. д ч. 2 ст. 117 УК) в связи с пытками заключенных ангарской ИК-15. Об этом сообщает «За права человека»*.

О возбуждении дела рассказал адвокату Светлане Яшиной следователь по телефону. О задержании подозреваемых пока информации нет, однако некоторых сотрудников ФКУ СИЗО-6 отстранили от работы. Подзащитный «За права человека» и бывший заключенный Евгений Юрченко — пока единственный потерпевший по делу. Он в конце января рассказывал «Новой» о пытках.

Яшина в разговоре с «Новой газетой» отметила, что, по словам звонившего следователя, дело было возбуждено еще 1 февраля. Он сказал адвокату, что Юрченко приглашается на допрос в качестве потерпевшего.

Защитница рассказала, что документов о возбуждении дела не видела. На просьбу переслать их в электронном виде, по словам Яшиной, следователь сказал, что постановление о возбуждении дела может предоставить только лично. «Сейчас мы решили, пока они нам документ какой-либо не пришлют, мы, конечно, доверять им не можем», — сказала она.

Как отметила Яшина, следователь также рассказал, что им поступают материалы по делу. Люди, по его словам, начинают обращаться в правоохранительные органы.

Как рассказывала «Новая», Юрченко просил о госзащите. После освобождения он решил подать заявление о пытках, которым после подавления бунта был подвергнут он сам и другие протестующие. Однако в конце января его вызвали на допрос по делу о бунте.

В апреле прошлого года в ангарской ИК-15 произошел бунт. Он начался после того, как один из заключенных сообщил об избиении сотрудником колонии, еще около 20 человек из солидарности порезали вены. В знак протеста заключенные отказались выполнять требования и подожгли цех деревообработки. Часть заключенных после произошедшего перевели в СИЗО-6.

По словам правозащитников, при подавлении бунта спецназом травмы получили несколько десятков заключенных. Впоследствии один из них, по данным правозащитника Павла Глущенко, умер в больнице, однако ФСИН это отрицала.

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