«Думаешь, менты все козлы?»: протестующий из Воронежа рассказал о пытках в подвале сервиса доставки суши при задержании на митинге

Около пяти человек избили участника шествия 31 января в Воронеже Александра Черникова. Пострадавший уверен, что были сотрудники полиции в штатском. Об этом он рассказал в видео, опубликованном местным Штабом Навального.

Во время акции Черников стоял поодаль от других протестующих, когда его схватили неизвестные и утащили в подвал сервиса доставки суши Umami на Кольцовской улице. В день митинга штаб выложил ролик, на котором Александра уносят и затаскивают в помещение.

❗️А вот так упыри в штатском просто похитили человека во время сегодняшний акции. Свидетели говорят, что его закрыли в каком-то подвале на Кольцовской. Если вам известно что-либо об этом мужчине, сообщите Юрию в телеграм @Only_arrogance pic.twitter.com/qpOkAKN8MJ — Штаб Навального в Воронеже (@teamnavalny_vrn) January 31, 2021

«Они кинули меня на лестницу, ведущую в подвал. Куртка налезла мне на глаза, я не мог видеть, что вокруг происходит. Я кубарем покатился по этой лестнице. Они меня тут же подхватили, внесли внутрь, закрыли за собой дверь изнутри, так что никто не мог туда проникнуть», — объясняет Черников.

Там неизвестные, по словам Александра, стали избивать его ногами по спине и кричать:

«Че, ты против Путина? Че ты вышел тут митинговать? Думаешь, что менты все козлы?».

После чего один из них уперся Черникову коленом между лопаток и пытался выведать его личные данные. Все это происходило на глазах у работников магазина.

Александр сказал только свое имя. После чего неизвестный мужчина «взял [его] за волосы и начал лицом бить об кафель, об угол между стеной и полом».

У Черникова забрали документы. «Меня развернули, но когда я пытался посмотреть на них, чтобы запомнить лица, они начали бить меня по глазам», — уточнил пострадавший «Новой газете».

В штабе Навального со ссылкой на митингующих уточнили, что те, кто увел Черникова в подвал, участвовали в других задержаниях.

После долгих избиений Александра передали полицейским в форме. Это видно на кадрах, снятых участниками митинга.

«Полицейские, не интересуясь, почему у меня разбито все лицо, что здесь вообще происходит, скрутили меня, довели до машины и повезли на [улицу] Кирова, где стояли автобусы с остальными митингующими». В автобусе, по словам Александра, правоохранники зафиксировали побои, после чего отвезли в участок.

В отделе полиции на Александра составили протокол по статье 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания). Он рассказал, что всех задержанных заставляли пройти дактилоскопию. Тех, кто отказывался, держали там до позднего вечера.

Сегодня Александр подал заявление в Следственный комитет, составить его помог юрист ФБК* Данил Новиков. Суд Черникову назначили на 16 февраля.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента