«Железные двери за мной захлопываются, но я чувствую себя свободным человеком»: опубликовано первое обращение Навального после суда

В соцсетях политика Алексея Навального появилось первое обращение после вынесенного Симоновским судом решения о замене политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Оно опубликовано, в частности, в его инстаграме.

Скриншот инстаграма Навального

«Железные двери за мной захлопываются с оглушительным лязгом, но я чувствую себя свободным человеком. Благодаря уверенности в своей правоте. Благодаря вашей поддержке. Благодаря поддержке своей семьи», — сказано в обращении.

Политик рассказал, что часто думал над фразой «невозможно лишить свободы того, кто свободен внутри» и задавал себе вопрос, работает ли она. «Поверьте, работает», — заявил Навальный.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному — с учетом отбытого по делу «Ив Роше» домашнего ареста он проведет в колонии 2 года 8 месяцев.

Политик вернулся в Россию 17 января после лечения в Германии. Его задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево и потом доставили в химкинское отделение полиции. Там днем позже и состоялся выездной суд, по итогам которого политика отправили в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток.

23 и 31 января во многих российских городах прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, во время которых силовики задержали тысячи человек. В Москве и Петербурге также были акции 2 февраля, в день суда. По данным «ОВД-Инфо» тогда по всей стране были задержаны как минимум 1463 человека.