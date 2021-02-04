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Где и как отбывают наказание арестованные за участие в протестах москвичи. Новый материал «Медиазоны»

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№ 11 от 3 февраля 2021

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«Железные двери за мной захлопываются, но я чувствую себя свободным человеком»: опубликовано первое обращение Навального после суда

Общество563

563
 

В соцсетях политика Алексея Навального появилось первое обращение после вынесенного Симоновским судом решения о замене политику условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Оно опубликовано, в частности, в его инстаграме. 

Скриншот инстаграма Навального

«Железные двери за мной захлопываются с оглушительным лязгом, но я чувствую себя свободным человеком. Благодаря уверенности в своей правоте. Благодаря вашей поддержке. Благодаря поддержке своей семьи», — сказано в обращении.  

Политик рассказал, что часто думал над фразой «невозможно лишить свободы того, кто свободен внутри» и задавал себе вопрос, работает ли она. «Поверьте, работает», — заявил Навальный. 

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде 2 февраля удовлетворил ходатайство ФСИН о замене условного срока Навальному — с учетом отбытого по делу «Ив Роше» домашнего ареста он проведет в колонии 2 года 8 месяцев. 

Политик вернулся в Россию 17 января после лечения в Германии. Его задержали во время прохождения паспортного контроля в аэропорту Шереметьево и потом доставили в химкинское отделение полиции. Там днем позже и состоялся выездной суд, по итогам которого политика отправили в СИЗО-1 «Матросская тишина» на 30 суток. 

23 и 31 января во многих российских городах прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, во время которых силовики задержали тысячи человек. В Москве и Петербурге также были акции 2 февраля, в день суда. По данным «ОВД-Инфо» тогда по всей стране были задержаны как минимум 1463 человека.

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Теги:
em, обращение, навальный
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