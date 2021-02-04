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Где и как отбывают наказание арестованные за участие в протестах москвичи. Новый материал «Медиазоны»

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№ 11 от 3 февраля 2021

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Арестованного мэра Томска госпитализировали в НИИ онкологии

Общество11

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Арестованного мэра Томска Ивана Кляйна, отстраненного от должности, госпитализировали в Томский НИИ онкологии. Об этом рассказала «Интерфаксу» адвокат Марина Вихлянцева.

«Насколько нам известно, Ивана Григорьевича отправили в НИИ онкологии для проведения хирургической операции», — сказала она. 

Против Кляйна возбуждено несколько дел, в том числе о незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК) и о превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК). Его задержали 13 ноября прошлого года и временно отстранили от должности.

В конце декабря адвокаты бывшего мэра рассказывали, что состояние Кляйна резко ухудшилось за время его нахождения СИЗО. Его отправили в палату медсанчасти, но адвокаты настаивали, что в СИЗО Кляйну не смогут оказать квалифицированную медицинскую помощь. В пресс-службе ФСИН по поводу запланированной операции «Интерфаксу» говорили, что решение об этом принимают «коллегиально врачи уголовно-исполнительной инспекции, областных или государственных клиник».

Теги:
кляйн, госпитализация, томск, em

В Петербурге наградили ФГУП «Охрана» Росгвардии за «защиту» Мариинского дворца от протестующих

Общество583

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В Санкт-Петербурге наградили сотрудников ФГУП «Охрана» Росгвардии за «защиту» Мариинского дворца во время протестных акций в поддержку политика Алексея Навального 31 января. Об этом сообщается на сайте городского парламента.

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров лично вручил благодарственные письма сотрудникам дежурной смены ФГУП «Охрана» за «добросовестное исполнение служебного долга, высокую бдительность и решительность, проявленные в сложных условиях».

Макаров также заявил, что «только благодаря мужеству, выдержке и профессионализму сотрудников правоохранительных органов удалось избежать жертв среди населения» во время протестов в поддержку политзаключенного.

«Представьте себе, какая морально-психологическая, физическая, эмоциональная нагрузка ложится на сотрудников правоохранительных органов во время таких абсолютно незаконных акций, — счел важным уточнить председатель. — Были не просто провокации и оскорбления, но даже открытые нападения на них со стороны агрессивно настроенных участников этих противоправных манифестаций», — уверил он.

По данным ОВД-инфо, по всей стране во время несанкционированной мирной акции протеста «Свободу Навальному!» 31 января были задержаны 5644 человека. Более тысячи задержанных были доставлены в петербургские ОМВД.

Очевидцы сообщали, что на Пионерской площади силовики применяли электрошокеры и грубо избивали дубинками протестующих до бессознательного состояния. Кроме того, во время акции 31 января в Петербурге полицейский направил табельное оружие на протестующих. «Медиазона» писала, что это незаконно, и подробно разобрала этот случай в своем материале.

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Елизавета Антонова

Теги:
ng, митинги, Санкт-Петербург
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