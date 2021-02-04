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Где и как отбывают наказание арестованные за участие в протестах москвичи. Новый материал «Медиазоны»
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№ 11 от 3 февраля 2021Читать номер
В Петербурге наградили ФГУП «Охрана» Росгвардии за «защиту» Мариинского дворца от протестующих
В Санкт-Петербурге наградили сотрудников ФГУП «Охрана» Росгвардии за «защиту» Мариинского дворца во время протестных акций в поддержку политика Алексея Навального 31 января. Об этом сообщается на сайте городского парламента.
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров лично вручил благодарственные письма сотрудникам дежурной смены ФГУП «Охрана» за «добросовестное исполнение служебного долга, высокую бдительность и решительность, проявленные в сложных условиях».
Макаров также заявил, что «только благодаря мужеству, выдержке и профессионализму сотрудников правоохранительных органов удалось избежать жертв среди населения» во время протестов в поддержку политзаключенного.
«Представьте себе, какая морально-психологическая, физическая, эмоциональная нагрузка ложится на сотрудников правоохранительных органов во время таких абсолютно незаконных акций, — счел важным уточнить председатель. — Были не просто провокации и оскорбления, но даже открытые нападения на них со стороны агрессивно настроенных участников этих противоправных манифестаций», — уверил он.
По данным ОВД-инфо, по всей стране во время несанкционированной мирной акции протеста «Свободу Навальному!» 31 января были задержаны 5644 человека. Более тысячи задержанных были доставлены в петербургские ОМВД.
Очевидцы сообщали, что на Пионерской площади силовики применяли электрошокеры и грубо избивали дубинками протестующих до бессознательного состояния. Кроме того, во время акции 31 января в Петербурге полицейский направил табельное оружие на протестующих. «Медиазона» писала, что это незаконно, и подробно разобрала этот случай в своем материале.
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