«Левада»: уровень доверия Путину опустился до 29%. Показатель снижается более двух лет подряд

Уровень доверия президенту России Владимиру Путину в конце января — начале февраля составил 29%. Об этом свидетельствует опрос «Левада-центра»*.

В августе — октябре 2020 года уровень доверия Путину держался на уровне 33-34%. Социологи отмечали, что рейтинг доверия президенту России снижается более двух лет подряд, иногда показатель повышается в пределах статистической погрешности (на 1%). В ноябре 2017 года уровень доверия Путину составлял 59%.

Согласно данным «Левада-центра», уровень доверия политику Алексею Навальному повысился до 5% и впервые превысил уровень доверия лидеру КПРФ Геннадию Зюганову (4%).

Падение уровня доверия к Путину — длительный тренд, заявил в разговоре с «Новой газетой» социолог, заместитель директора «Левада-центра» Денис Волков. Главное, что на это влияет, — падение уровня жизни и отсутствие перспективы улучшения ситуации:

«Не растут доходы, в прошлом году все обострилось на фоне пандемии коронавируса, карантина, когда часть людей потеряли работу и доходы».

Волков также выразил мнение, что снижение показателя доверия к президенту, возможно, связаны с острой реакцией на недавние протесты в поддержку Навального, но в меньшей степени, так как процесс падения рейтингов долгосрочный.

На показатель доверия Навальному оказали влияние ситуация вокруг политика, фильм «Дворец для Путина», возвращение его на родину и то, что Навальный находился в информационной повестке весь январь, продолжает Волков. «Это восприятие его как политика. Это не столько приращение аудитории, которая ему симпатизирует, так как она больше — около 20%. Доверие — восприятие его как серьезного политика.

Попадание Навального в рейтинг — усиление его позиций», — подытожил социолог.

Уровень одобрения президента Путина составляет 64% — этот показатель остается практические неизменным последние несколько лет, однако в 2018 году он превышал 80%.

Также 40% респондентов ответили, что страна движется в неверном направлении. Иначе считают 49%, которые ответили, что Россия движется по верному пути. Еще в мае 2018 года доля тех, кто считает, что страна движется в неверном направлении, составляла лишь 27%.

Половина респондентов, которые получают новости из соцсетей (50%) или из интернета (47%), склоняются к негативной оценке происходящего, отмечают в «Левада-центре». При этом 57% тех, кто узнает о новостях по телевидению, уверены в правильном пути России.

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента