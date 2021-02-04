ЕС выделил 13 млн евро на помощь пострадавшим от пандемии россиянам

В Омске от сердечного приступа скончался Сергей Максимишин — заместитель главврача по анестезиологии и реанимации городской больницы скорой помощи №1, куда попал политик Алексей Навальный в августе после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск-Москва. Об этом пишут «Открытые медиа» со ссылкой на пресс-секретаря регионального минздрава Галину Назарову.

Максимишину было 55 лет. «Он за год потерял почти всех своих близких людей. Никаких особых подоплек нет. Человек болел, переживал за своих родственников, он похоронил родителей в этом году. Он умер на работе, в своей реанимации, в которой работал. Он лежал в больнице, его поместили в реанимацию, и он там умер», — рассказала Назарова.

Ранее со ссылкой на омский минздрав о смерти замглавврача БСМП-1 сообщило «НГС». «Под руководством доктора Максимишина были разработаны и внедрены методики по лечению больных с острыми нарушениями мозгового обращения, находящихся в критическом состоянии», — приводит издание слова главного врача БСМП № 1 Евгения Осипова.

Навальный попал в омскую больницу 20 августа и пробыл там до 21 числа — после долгих переговоров его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Независимые лаборатории Германии, Франции и Швеции обнаружили в организме Навального следы боевого яда из группы «Новичок». Их выводы подтвердила ОЗХО.

При этом Россия отрицает, что политик был отравлен. В частности, Александр Мураховский, который на момент попадания Навального в больницу был главврачом БСМП-1, утверждал, что у оппозиционера было якобы нарушение обмена веществ.