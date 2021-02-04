Минюст официально зарегистрировал фонд «Круг добра». Путин обещал создать его еще летом

Фонд поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра» получил свидетельство о государственной регистрации от Министерства юстиции РФ и начал свою деятельность. Об этом сообщается на сайте фонда.

Там также отмечается, что в организации уже сформирован попечительский совет, утверждены составы правления и экспертного совета, разработан проект постановления правительства о порядке приобретения лекарств и медицинских изделий. Председателем правления фонда назначили протоиерея Александра Ткаченко, напомнили в «Круге добра».

Ранее сообщалось, что директор благотворительного фонда «Семьи СМА» Ольга Германенко вошла в экспертный совет фонда. В экспертный совет фонда также вошли президент центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев, исполнительный директор благотворительного фонда Константина Хабенского Екатерина Бартош, главврач Морозовской больницы Валерий Горев, директор фонда «Хрупкие люди» Елена Мещерякова и другие.

Однако невролога и иммуногенетика Александра Курмышкина, занимающегося помощью больным СМА, ни в экспертный, ни в попечительский советы фонда не включили.

Соответствующий указ о создании фонда президент России Владимир Путин подписал еще 23 ноября прошлого года, а об обещании создать организацию Путин сообщал еще в июне. Таким образом, с момента подписания указа до фактического начала работы фонда прошло почти 2,5 месяца.

Планируется, что средства в фонд будут поступать за счет повышения ставки налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для тех доходов, которые превышают 5 млн рублей в год. Изменения вступили в силу с 1 января 2021 года. По расчетам правительства, эта мера уже в 2021 году дополнительно даст бюджету 60 миллиардов рублей, а в 2022 — 64 миллиарда.

В октябре прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что лечение детей со спинальной мышечной атрофией (СМА) будет финансироваться из средств нового государственного фонда за счет повышения НДФЛ. Планируется, что за счет повышения НДФЛ лечение смогут получить 25 тысяч детей.