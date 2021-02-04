Власти Швеции начали разрабатывать паспорта вакцинации от COVID-19

Власти Швеции планируют к лету разработать паспорта вакцинации от коронавируса. Об этом, как передает Expressen, сообщила глава Минздрава страны Лена Халленгрен.

По ее словам, швецкий сертификат будет разработан к тому же времени, что и в Дании, — к лету 2021 года. Документ получит тот, кто привьется от коронавируса. Халленгрен добавила, что есть надежда, что сертификат «можно будет использовать на международном уровне», что позволит вакцинированным жителям страны выезжать за границу.

Сейчас при пересечении границы необходимо предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение 48 часов. Планируется, что сертификат можно будет получить в цифровом виде.

Накануне о похожем решении объявили власти Дании: правительство страны решило ввести цифровые свидетельства вакцинации против COVID-19. «Многие компании в Дании зависят от возможности путешествовать для выполнения своих задач. Поэтому правительство запускает так называемый корона-паспорт, который можно использовать для поездок за границу», — заявили в правительстве.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в Дании за все время пандемии выявили более 200 тыс. инфицированных COVID-19, умерли более 2 тыс. человек. В Швеции зарегистрировали более 580 тыс. случаев заражения коронавирусом, от инфекции скночались почти 12 тыс. пациентов.

Во время нового пика пандемии в середине декабря 2020 года власти Дании ввели ограничения на публичные собрания, продажу алкоголя ночью, работы общепита, спортзалов, кионтеатров, культурных учреждений и торговых центров. В стране также действует масочный режим, а с 27 декабря по всей Дании проводится всеобщая вакцинация.

В Швеции в январе этого года также решили ограничить максимально допустимое число людей на собраниях, в том числе и частных, — теперь людям запрещено собраться группами более восьми человек. В декабре прошлого года власти Швеции посоветовали гражданам носить маски в общественных местах и ограничили максимальное количество посетителей ресторанов.