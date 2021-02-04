Канада включила «Русское имперское движение» в список террористических организаций 

Канада признала базирующееся в Петербурге националистическое «Русское имперское движение» террористической организацией. Расширенный список опубликован на сайте канадского правительства.

«Русское имперское движение» в перечне обозначено как идеологически мотивированная экстремистская организация. Конкретные причины включения движения в список, впрочем, не называются.

Наравне с «Аль-Каидой» и «Исламским государством» (обе группировки признаны террористическими и запрещены в России) в перечень также попали радикально правые организации The Proud Boys, Atomwaffen Division и The Base (ее лидер, по некоторым данным, также проживает в Санкт-Петербурге).

Менее года назад аналогичное решение в отношении «Русского имперского движения» приняли и власти США. Госдепартамент назвал членов движения «сторонниками превосходства белой расы». С ним запретили любые транзакции, активы объединения в стране были заморожены, а в отношении трех лидеров движения ввели санкции. Ранее в американском перечне находились только объединения радикально исламистского толка.

В России «Русское имперское движение» не было запрещено по решению суда, однако их сайт и несколько номеров их издания были внесены в реестр экстремистских материалов. Само движение, основанное в начале нулевых в Санкт-Петербурге, на сайте называет себя «русской православной национально-патриотической и монархической организацией».

Информационно-аналитический центр СОВА утверждает, что движение было вовлечено в конфликт в Украине, начиная с событий в Крыму. По данным экспертов центра, в мае 2014 года лидеры движения занимались вербовкой, военной подготовкой отправкой добровольцев в Донбасс.

Кроме того, «Русское имперское движение» причастно к серии терактов в Швеции в 2016-2017 гг.