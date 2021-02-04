«Нет репрессий, ситуация спровоцирована участниками акций»: Кремль — о насилии силовиков на акциях протеста

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что действия силовиков на акциях в поддержку политика Алексея Навального, — это лишь меры, «принимаемые полицией в отношении участников незаконных акций».

«Кто-то по совей воле, кто-то будучи жертвой подстрекателей были в ходе акций задержаны полицией и Росгвардией. И репрессий нет. Вы забываете, что происходили прямые и множественные нападения на сотрудников», — уверили в Кремле.

Пресс-секретарь президента также прокомментировал переполненные спецприемники многочасовое ожидание оформления в местах отбытия ареста и в переполненных автозаках.

«Прошедшие незаконные акции составляют много хлопот гражданам страны, — прокомментировал Песков.

— Задержанных больше чем их могут обработать изоляторы. Поэтому возникают, к сожалению, такие последствия. Но здесь нужно говорить не о последствиях, а о том, что это люди, которые приняли участие в незаконных акциях», — уверил он.

Ситуация с переполненными спецприемниками «спровоцирована не правоохранителями, она спровоцирована участием в несанкционированных акциях», продолжил пресс-секретарь Путина.

Пескову сообщили о ситуации с волонтером из штаба Любови Соболь Аленой Китаевой: накануне она рассказала о том, что ее били при задержании, надели на голову пакет и угрожали применить электрошокер, если она не разблокирует свой телефон. Впоследствии Китаеву отправили под арест на 12 суток. В Кремле уверили, что считают это избыточным применением силы и давлением, «если это было действительно так»:

«То она уже быть в прокуратуре и она уже должны подавать в суд. Она должна использовать все предусмотренные законом возможности для обеспечения своих гражданских прав», — уверил Песков.

При этом пресс-секретарь президента комментировать арест главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова за ретвит шутки о самом себе, сославшись на то, что не комментирует решения суда.

Накануне Тверской районный суд Москвы назначил административный арест сроком на 25 суток Смирнову за повторное участие в несогласованной акции (ч. 8, ст. 20.2). На Смирнова составили протокол — он ретвитнул шуточный пост, в котором отмечается его внешнее сходство с вокалистом панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным.

«Я журналист, главный редактор, мне в принципе некорректно призывать к таким митингам. Я на них обычно и не хожу, потому что от меня меньше пользы, чем от других корреспондентов», — рассказал он, добавив, что не участвовал в акциях в поддержку политика Алексея Навального, которые проходили 23, 31 января и 2 февраля.