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№ 11 от 3 февраля 2021

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Кассационный суд сократил фигуранту «московского дела» Евгению Коваленко срок на три месяца 

Общество39

Александра НовиковаКорреспондент

39
 

Второй кассационный суд общей юрисдикции сократил на три месяца срок фигуранту «московского дела» Евгению Коваленко. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат Мансур Гильманов.

В кассации защита обжаловала приговор Мещанского суда. Теперь срок Коваленко составляет 3 года и 3 месяца. Гильманов также сообщил, что будет добиваться условно-досрочного освобождения для своего подзащитного.

В середине января Клинцовский городской суд Брянской области отказал Коваленко в условно-досрочном освобождении. Администрация колонии №6, где он отбывает наказание, была не против УДО. В характеристике она указала, что у фигуранта «московского дела» нет взысканий, он шесть раз получал поощрения, «вину, согласно приговора суда, не признал, однако в содеянном раскаялся». Суд объяснил свое решение тем, что «та тенденция, которую он видит в исправлении Коваленко, она непродолжительная».

В сентябре 2019 года Коваленко приговорили к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима за то, что он бросил мусорный бак в сторону задерживавшего демонстрантов бойца ОМОН (ч. 1 ст. 318 УК). Подсудимый объяснил свой поступок «жестом отчаяния», вызванным желанием оградить граждан от избиений со стороны силовиков.

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Теги:
адвокаты, «московское дело», коваленко
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