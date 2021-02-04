Губернатор Петербурга Беглов предложил ежегодно праздновать день силовиков 

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов внес на рассмотрение Заксобрания законопроект о введении «Дня работника уголовно-исполнительной системы». Это следует из данных, опубликованных на сайте Заксобрания.

В пояснительной записке сообщается, что «деятельность уголовно-исполнительной системы России — это длительный процесс развития и становления пенитенциарной системы государства». В документах также сообщается, что «принимая во внимание значимость и важность деятельности органов уголовно-исполнительной системы предлагается ежегодно отмечать профессиональный праздник за счет бюджета Санкт-Петербурга.

Отмечать профессиональный праздник предлагается 12 марта. Документ внесли в Заксобрание еще 27 января.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в разговоре с «Новой газетой» выразил мнение, что сомнений в том, что этот праздник примут, учитывая расклад сил в городском парламенте, нет: «И учитывая, что руководство нашего ЗАКСа на каждом заседании хвалит силовиков, перед которыми все должны на колени вставать и шапку вздергивать».

«Губернатор наконец-то нашел время и место, — продолжает Вишневский. — В ситуации, когда сотни людей находятся или под судом, или под арестом, получили штрафы за участие в мирном протесте, когда интернет переполнен свидетельствами и фотографиями людей, которых избивают, жестоко задерживают, сутками держат в пыточных условиях,

предлагать ввести такой праздник — это плевок в лицо всем тем, кто стал сейчас жертвой всей этой карательной системы», — заявил Вишневский.

Он добавил, что на федеральном уровне также уже есть похожий праздник, но вводить еще и городской сейчас — это «либо свидетельство нравственной глухоты и безразличия к происходящему, либо издевательство над теми, кого сутками держат в отделах полиции, кому мы стараемся помогать».

В этих условиях губернатор предлагает ввести праздник — «день вертухая», продолжает Вишневский. Он отметил, что именно ФСИН «выступала инициатором превращения Навальному условно срока в реальный»: «Это тоже добавляет красок к происходящему», — заявил Вишневский. Он выразил мнение, что обсуждение закона будет «интересным», однако результат предрешен.

В Санкт-Петербурге 23, 31 января и 2 февраля прошли акции в поддержку политика Алексея Навального. Очевидцы событий сообщали, что силовики применяли к протестующим и прохожим физическую силу. Во время акции 31 января в Петербурге полицейский направил табельное оружие на протестующих. «Медиазона» писала, что это незаконно, и подробно разобрала этот случай в своем материале.

После последней акции — 2 февраля — в Питере силовики задержали 260 человек, по данным ОВД-Инфо. Списки постоянно обновляются. Всего по всей России после акций в поддержку Навального задержаны около 10 тыс. человек.