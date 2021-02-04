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№ 11 от 3 февраля 2021

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В России выявили 16 714 новых случаев COVID за сутки

Общество247

247
 

В России выявили 16 714 новых случаев COVID-19 за последние сутки, сообщает оперштаб. Накануне, 1 февраля, за день во всей стране выявили 16 474 новых случаев COVID-19.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 917 918. В Москве за последние сутки выявили 2095 новых случаев заражения COVID-19 (это на 550 больше, чем днем ранее, в Санкт-Петербурге — 1571, в Московской области — 831, в Нижегородской области — 471, в Воронежской — 371.

Всего за все время пандемии в России от COVID-19 скончались 75 205 человек, из них 521 — за последние сутки.

Число случаев заражения COVID-19 в мире уже составило более 104,3 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 26,5 млн), а также в Индии (более 10,7 млн) и Бразилии (более 9,3 млн). Следом идет Великобритания (более 3,8 млн), Россия — на пятом месте.

Теги:
COVID-19, ng, коронавирус

«Сильные лидеры не должны сажать своих противников в тюрьму»: в Конгресс США вновь внесли проект санкций против России

Политика4 967

4 967
 

Американские сенаторы вновь внесли в Конгресс США проект санкций против России из-за преследования политика Алексея Навального. Документ опубликовал на своем сайте республиканец Митт Ромни.

«Сильные лидеры не должны сажать в тюрьму своих противников, чтобы сохранить власть», — заявил он.

Сенаторы сообщили, что законопроект предписывает администрации президента определить, были ли со стороны России нарушены законы, запрещающие применение химического и биологического оружия. В документе также упоминается необходимость предоставить отчет об обстоятельствах убийства политика Бориса Немцова и отчет о финансовых активах президента Владимира Путина.

Среди авторов инициативы — представитель Республиканской партии Марк Рубио, а также демократы Дик Дурбин, Крис Ван Холлен, Бен Кардин и Крис Кунс.

«Российский народ сейчас выступает против заключения Алексея Навального, участвуя в мирных протестах по всей стране. Вместо того чтобы прислушаться к их реальным жалобам, силовики ответили безудержной жестокостью и задержали тысячи человек», — отметил в свою очередь демократ Крис Кунс.

В заявлении сенаторов, в котором активно критикуется российский президент, однако не указано, против кого конкретно будут направлены санкции. Говорится лишь, что ограничения затронут «чиновников, причастных к наглым нарушениям международного права, включая отравление и тюремное заключение оппозиционера».

Теги:
sn, навальный, санкции, сша
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