В России выявили 16 714 новых случаев COVID за сутки

В России выявили 16 714 новых случаев COVID-19 за последние сутки, сообщает оперштаб. Накануне, 1 февраля, за день во всей стране выявили 16 474 новых случаев COVID-19.

Общее число всех случаев заражения коронавирусом в России за все время пандемии выросло до 3 917 918. В Москве за последние сутки выявили 2095 новых случаев заражения COVID-19 (это на 550 больше, чем днем ранее, в Санкт-Петербурге — 1571, в Московской области — 831, в Нижегородской области — 471, в Воронежской — 371.

Всего за все время пандемии в России от COVID-19 скончались 75 205 человек, из них 521 — за последние сутки.

Число случаев заражения COVID-19 в мире уже составило более 104,3 млн, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Больше всего инфицированных коронавирусом в США (более 26,5 млн), а также в Индии (более 10,7 млн) и Бразилии (более 9,3 млн). Следом идет Великобритания (более 3,8 млн), Россия — на пятом месте.