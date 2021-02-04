«Сильные лидеры не должны сажать своих противников в тюрьму»: в Конгресс США вновь внесли проект санкций против России

Американские сенаторы вновь внесли в Конгресс США проект санкций против России из-за преследования политика Алексея Навального. Документ опубликовал на своем сайте республиканец Митт Ромни.

«Сильные лидеры не должны сажать в тюрьму своих противников, чтобы сохранить власть», — заявил он.

Сенаторы сообщили, что законопроект предписывает администрации президента определить, были ли со стороны России нарушены законы, запрещающие применение химического и биологического оружия. В документе также упоминается необходимость предоставить отчет об обстоятельствах убийства политика Бориса Немцова и отчет о финансовых активах президента Владимира Путина.

Среди авторов инициативы — представитель Республиканской партии Марк Рубио, а также демократы Дик Дурбин, Крис Ван Холлен, Бен Кардин и Крис Кунс.

«Российский народ сейчас выступает против заключения Алексея Навального, участвуя в мирных протестах по всей стране. Вместо того чтобы прислушаться к их реальным жалобам, силовики ответили безудержной жестокостью и задержали тысячи человек», — отметил в свою очередь демократ Крис Кунс.

В заявлении сенаторов, в котором активно критикуется российский президент, однако не указано, против кого конкретно будут направлены санкции. Говорится лишь, что ограничения затронут «чиновников, причастных к наглым нарушениям международного права, включая отравление и тюремное заключение оппозиционера».