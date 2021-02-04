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№ 11 от 3 февраля 2021Читать номер
Что произошло за ночь 4 февраля. Коротко
Общество292
«Новая газета»редакция
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- В Конгресс США вновь внесли проект санкций против России из-за ситуации с Навальным. С подобной инициативой выступили сенаторы от Республиканской партии Митт Ромни и Марк Рубио, а также демократы Дик Дурбин, Крис Ван Холлен, Бен Кардин и Крис Кунс.
- В период с 23 января по 3 февраля участникам акций в поддержку Навального назначили около 750 административных арестов. Как подсчитал «ОВД-Инфо», общее количество дней, которые граждане проведут за решеткой — более тысяч. Также суды выписали более 500 штрафов общей суммой более 6 миллионов рублей. «ОВД-Инфо» не исключает, что эти цифры могут быть больше: правозащитный проект учитывает только тех, кто обратился к ним за помощью или, по крайней мере, сообщил о своем задержании.
- Близ центра временного содержания иностранных граждан в Сахарово опять скопилась очередь автобусов с арестованными после акций москвичами. Некоторые из них рассказали «Новой», что в автобусах холодно, людей не кормят. «Медиазона» сообщает, что автобус, где находится главред Сергей Смирнов, только в половине пятого утра заехал на территорию Центра, арестованных оттуда не выводят. Представители ЦВСИГ и МВД изданию комментариев не предоставили.
- Российские объединения музыкальных и театральных критиков выступили против полицейского насилия на прошедших в России акциях протеста. В своем открытом письме они потребовали освободить задержанных и арестованных, а также прекратить практику «избиений и унижений людей, собирающихся мирно и без оружия, чтобы заявить о своей гражданской позиции».
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