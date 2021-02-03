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№ 11 от 3 февраля 2021Читать номер
Что произошло за день 3 февраля. Коротко
«Новая газета»редакция
- Суд арестовал автора «Новой газеты» Никиту Гирина на 14 суток. Его задержали вчера вечером по дороге к метро, ночь он провел в ОВД по Донскому району, где, по его словам, «жестили». Он сообщил, что полицейские отняли телефоны, взяли отпечатки пальцев, сказали писать объяснительные сотрудникам центра «Э» и допрашивали. Друзья одного из задержанных в этом же отделе — Андрея Румянцева — рассказали, что полицейские требовали от него и других разблокировать телефон, а когда он отказался это сделать, то, по его словам, получил удар в солнечное сплетение.
- Другая задержанная в по Донскому району Елена Китаева сообщила, что к ней сотрудники полиции применяли силу и оказывали психологическое давление. «Сначала один ударил мне по ноге своей ногой, потом сказал: "Ну все, сейчас будем пакетом душить". У них там был прямо пакет из "Пятерочки". Он мне надел его на голову, начал слегка тормошить, — рассказала Китаева. Ее сестра Александра также рассказала о применении к ней насилия. По ее словам, ее скрутили, положили на стол, сняв таким образом отпечатки пальцев.
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Позже Александра Китаева сообщила, что опознала среди одного из применявших насилие к задержанным в ОВД по Донскому району, предположительно, Алексея Окопного — оперативника Центра «Э». Наш автор Никита Гирин, который был там же ночью, говорит, что Окопного там не было, но были два оперативника, очень похожих на него внешне.
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Суд арестовал Елену Китаеву на 12 суток, а ее сестру Александру оштрафовал на 10 тысяч рублей.
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на пять лет против депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые ему принадлежат. В ограничения входят блокировка активов, запреты на совершение сделок с ценными бумагами, на вещание на территории Украины и на вывод капиталов. Под санкции также попали «ТВ Выбор», «Партнер ТВ», «Ариадна ТВ» и некоторые другие.
- МВД отчиталось о задержании 26-летнего мужчины, подозреваемого в поджоге колеса служебного автомобиля Росгвардии в центре Москвы во время протестной акции 31 января. Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее в пресс-службе Росгвардии рассказали, что «по предварительной информации, возгорание произошло из-за технической неисправности».
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Главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток за повторное участие в несогласованной акции (ч. 8, ст. 20.2). На Смирнова ранее составили протокол из-за того, что он ретвитнул шуточный пост, в котором отмечается его внешнее сходство с вокалистом панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным.
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В связи с арестом Смирнова «Новая газета» и «Синдикат-100» будут следующие 25 суток публиковать ключевые тексты «Медиазоны» в знак солидарности.
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