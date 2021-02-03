Что произошло за день 3 февраля. Коротко

Позже Александра Китаева сообщила, что опознала среди одного из применявших насилие к задержанным в ОВД по Донскому району, предположительно, Алексея Окопного — оперативника Центра «Э». Наш автор Никита Гирин, который был там же ночью, говорит, что Окопного там не было, но были два оперативника, очень похожих на него внешне.

Суд арестовал Елену Китаеву на 12 суток, а ее сестру Александру оштрафовал на 10 тысяч рублей.