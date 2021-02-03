Трое спасателей погибли во время тушения пожара в Красноярске. Им не хватило кислорода в баллонах

Трое сотрудников пожарно-спасательной службы погибли во время тушения пожара на складе автозапчастей в Красноярске, сообщает NGS24.RU.

Фото: пресс-центр МЧС России по Красноярскому краю

По данным издания, погибшие спасатели искали в помещении пострадавшего человека, но через некоторое время сами перестали выходить на связь.

Среди погибших: старший прапорщик Алексей Пузырев, старший прапорщик Анатолий Жалнерчик и сержант Максим Рябцев.

Издание опубликовало радиоперехват переговоров пожарных:

— У нас закончился воздух в баллонах.

— Ищи выход!

— Ищи!

— (Неразборчиво) автомобильный затор.

— (Неразборчиво).

— Внимание, у пятого закончился воздух, кто с ним работает?

— (Неразборчиво).

— Прием, пятый. У кого воздух кончается? С какой стороны?

— 32-й, который зашел с севера на поиски пострадавшего.

— (Неразборчиво).

— Давайте заходите с северной стороны, бегом на поиск звена нашего.

Утром площадь пожара, по данным пресс-центра МЧС по Красноярскому краю, составляла 800 кв. м. После обрушения кровли площадь возгорания возросла до 3500 кв. м. В тушении пожара задействовали 110 человек и 33 единицы техники. Локализовать пожар удалось только к 20:00 по местному времени (16:00 мск).

По данным МЧС, звено из трех человек первым прибыло на место пожара. Как только звено перестало выходить на связь, остальные звенья направились на их поиски.

Официально подтверждена гибель работника склада автозапчастей.

СК возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).