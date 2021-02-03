TikTok «замедлит» распространение фейковых роликов

Социальная сеть TikTok запустила алгоритм, который позволит снизить распространение фейковых видео, говорится в пресс-релизе компании.

На сомнительный контент в TikTok сможет пожаловаться любой пользователь. При просмотре на экране появится баннер с предупреждением. Уведомление о метке придет и создателю ролика. Если пользователь пытается поделиться таким видео, он снова видит метку, указывающую на недостоверный контент.

Уведомление о фейковом контенте в TikTok

Компания уже сотрудничает с несколькими сервисами проверки фактов — PolitiFact, Lead Stories и SciVerify. Если после проверки выясняется, что контент ложный, его удаляют.

Иногда такой проверки может быть недостаточно. Тогда должен сработать новый механизм, говорится в пресс-релизе. Пока он работает только в США и Канаде, но вскоре разработчики обещают запустить его и в других странах.

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Ранее выяснилось, что в России блогерам в TikTok заказывали рекламу против акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Одна из пользовательниц рассказала, что в день митингов «Общественная организация по делам молодежи» отправляла тиктокерам запросы на «срочный заказ на рекламу». За один ролик обещали заплатить до двух тысяч рублей.