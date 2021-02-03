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№ 11 от 3 февраля 2021

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Олегу Навальному предъявили обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарных правил

Общество265

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Следственный комитет предъявил брату политика Алексея Навального Олегу Навальному обвинения по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время акции протеста. Об этом в твиттере сообщил его адвокат Никос Параскевов.

Олегу Навальному вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических норм (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК). 

Аналогичное обвинение предъявили координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанову, а также участнице Pussy Riot Марие Алехиной.  

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Навальный, Степанов, Алехина, а также юрист ФБК* Любовь Соболь, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш и муниципальный депутат Дмитрий Барановский находятся под домашним арестом до 23 марта по этому делу.  

Дело по ст. 236 УК было возбуждено в связи с несанкционированными протестами 23 января. В Москве в акции, как утверждает оперативный штаб, участвовали 19 человек, зараженных коронавирусом. 

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Теги:
олег навальный, sf, 236 статья УК, санитарные нормы, фбк
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