Олегу Навальному предъявили обвинение в подстрекательстве к нарушению санитарных правил

Следственный комитет предъявил брату политика Алексея Навального Олегу Навальному обвинения по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время акции протеста. Об этом в твиттере сообщил его адвокат Никос Параскевов.

Олегу Навальному вменяют подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических норм (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК).

Аналогичное обвинение предъявили координатору штаба Навального в Москве Олегу Степанову, а также участнице Pussy Riot Марие Алехиной.

Навальный, Степанов, Алехина, а также юрист ФБК* Любовь Соболь, глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева, пресс-секретарь политика Алексея Навального Кира Ярмыш и муниципальный депутат Дмитрий Барановский находятся под домашним арестом до 23 марта по этому делу.

Дело по ст. 236 УК было возбуждено в связи с несанкционированными протестами 23 января. В Москве в акции, как утверждает оперативный штаб, участвовали 19 человек, зараженных коронавирусом.

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