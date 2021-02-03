МВД: в Москве задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Росгвардии 31 января. В ведомстве сообщали о возгорании из-за неполадок

Главное московское управление МВД отчиталось о задержании 26-летнего мужчины, подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии в центре Москвы во время протестной акции 31 января. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

В сообщении указано, что мужчина подозревается в том, что он «поджег колесо служебного автомобиля». Отмечается, что «пожар был незамедлительно локализован, пострадавших нет».

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК (Умышленные уничтожение или повреждение имущества). Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Вскоре после того, как произошел инцидент, в пресс-службе Росгвардии рассказали РБК, что «по предварительной информации, возгорание произошло из-за технической неисправности». Точную причину произошедшего должны были установить после экспертизы.

Ранее суд арестовал TikTok-блогера Константина Лакеева по обвинению в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК) из-за нападения на машину ФСБ во время акции 23 января.