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№ 11 от 3 февраля 2021

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В Татарстане сократили сроки полицейским, осужденным за пытки и доведение до суицида

Общество11

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Верховный суд Татарстана сократил на два года срок двум из пяти полицейским, которые под пытками требовали от задержанного признать вину в краже магнитолы. Позже он покончил с собой. Об сообщает «Зона права» со ссылкой на адвокатов осужденных.

Сокращение срока коснулось экс-полицейского Михаила Логачева и бывшего начальника отдела уголовного розыска УМВД по Нижнекамскому району Рината Ахметшина. Вместо восьми и девяти лет они проведут в колонии шесть и семь лет соответственно. По данным «Зоны права»,

свое решение суд мотивировал тем, что в действиях силовиков не было предварительного сговора.

22-летнего Ильназа Пиркина задержали в октябре 2017 года. Перед самоубийством он записал на мобильный телефон видео, в котором рассказывал, как оперативники избивали его ногами и руками, надевали на голову противогаз и перекрывали доступ воздуха, чтобы заставить его признаться в краже магнитолы, которую он не совершал.

После того, как о самоубийстве Пиркина стало известно в сети, полицейские избили владельца магнитолы Николая Удирякова и его друга Тимофеева, которые написали заявление о краже. Оперативники требовали, чтобы те взяли на себя вину в суициде Пиркина. В случае отказа они предлагали им свести счеты с жизнью, как сделал Пиркин.

Помимо этих двух эпизодов оперативников обвиняли в пытках задержанного в 2016 году. Они заставляли местного жителя жителя Ильдара Камалеева признаться в том, что тот нанес побои другому мужчине.

Теги:
татарстан, суицид, пытки, полиция, зона права
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