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Россия пойдет за Навальным? Адвокат Илья Новиков отвечает Кириллу Мартынову

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№ 11 от 3 февраля 2021

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Верховный суд одобрил взыскание 88 млн рублей с Навального, Соболь и ФБК в пользу Пригожина

Общество11

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Верховный суд России отказался пересматривать решение трех нижестоящих инстанций, которые постановили взыскать с Фонда борьбы с коррупцией*, его основателя Алексея Навального и юриста фонда Любови Соболь около 88 млн рублей по иску компании «Московский школьник». Соответствующее решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин заключил с компанией «Московский школьник» договор уступки требования, согласно которому долг почти на 88 млн рублей Навальный, Соболь и ФБК должны выплатить не компании, а лично ему. Пригожин тогда заявил, что хочет «рассчитаться с компанией "Московский школьник", которая понесла убытки», и что «намерен раздеть и разуть» Соболь, Навального и ФБК. 

В октябре 2019 года суд постановил взыскать с Навального, ФБК и Соболь почти 88 миллионов рублей из-за серии репортажей, в которых говорилось о причастности «Московского школьника» к массовым отравлениям учеников школ и детсадовцев некачественными продуктами. Суд также обязал Навального удалить ролик и выпустить опровержение. Из-за решения суда политик в июле объявил о ликвидации ФБК. Он заявил, что сумма огромная, и он не видит смысла ее собирать. «У нас уже и так ничего нет. Все отняли на предыдущих обысках», — сказал он. 

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

Теги:
соболь, пригожин, иск, фбк, навальный

Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток из-за шутки в твиттере

Общество490

490
 

Тверской районный суд Москвы назначил административный арест сроком на 25 суток главному редактору издания «Медиазона» Сергею Смирнову за повторное участие в несогласованной акции (ч. 8, ст. 20.2). Об этом сообщает пресс-служба суда. 

Смирнов прощается с родными. Фото: Егор Сковорода 

Во время заседания, трансляцию которого вел журналист Егор Сковорода, адвокат Федор Сирош ходатайствовал, в частности, о вызове свидетелей, проведения лингвистической экспертизы твита, из-за которого на Смирнова составили протокол — он ретвитнул шуточный пост, в котором отмечается его внешнее сходство с вокалистом панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. В итоге суд разрешил приобщить только документы с работы и о ребенке. 

Смирнов во время заседания говорил, что «в твиттере принято шутить» и что раньше его перепутали с рэпером Оксимироном, и с тех пор все шутят о его сходстве с разными музыкантами. «Я журналист, главный редактор, мне в принципе некорректно призывать к таким митингам. Я на них обычно и не хожу, потому что от меня меньше пользы, чем от других корреспондентов», — сказал он. 

Как обратила внимание «Апология протеста», рапорт на Смирнова составил тот же оперативник Центра «Э», что и на бывшую преподавательницу НИУ ВШЭ Анну Велликок — ее арестовали на 14 суток за ретвит поста расследователя Фонда борьбы с коррупцией* Георгия Албурова. Документы подписаны одной датой. 

Смирнова задержали 30 января полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском на выходе из дома в Москве, когда он вышел гулять с пятилетним сыном. Дождаться приезда жены Смирнова силовики отказались и отдали сына коллеге журналиста. В тот же день на него составили протокол. 

До этого, 27 января, в квартиру матери главреда «Медиазоны» в Алтуфьево силовики пришли с обыском. Смирнов тогда заявил, что следователь полтора часа допрашивал его мать, из квартиры забрали несколько книг и жесткий диск.

Дополняется 

*Организация включена Минюстом в перечень НКО, выполняющих функцию иностранного агента

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Теги:
задержание, суды, смирнов, em
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