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№ 11 от 3 февраля 2021

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«Наглядная агитация»: марийскому активисту грозит штраф за «пикет снеговиков»

Общество72

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Лидера движения «За новый социализм» в Марий Эл Дмитрия Мишина обвинили в «нарушении порядка проведения пикета» за акцию снеговиков. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Административное дело в отношении активиста завели 26 января по ч. 2 ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка проведения пикета»). По ней Мишину грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

Источник: соцсети

В определении, которое активист опубликовал у себя на странице, говорится: он «разместил наглядную агитацию». По делу будет проводиться лингвистическая экспертиза.

Пикет снеговиков прошел в республике Марий Эл на следующий день после первой акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального — 24 января. Активисты движения «За новый социализм» установили фигуры напротив напротив местного министерства внутренней политики.

Каждый из снеговиков держал определенный плакат: «Песков сказал: „Нет дворца“ — верим ему 100%!», «А теперь попробуйте оштрафовать нас за митинг!» и т.д. Мишин считает, что больше всего местным властям не понравился плакат с отсылкой к Пескову. 

Ранее митинги снеговиков прошли в Костроме и Архангельской области. После второй акции активистку Елену Калинину задержали. Она разместила снежные фигуры перед своим домом с плакатами «Долой царя», «Это наша страна!!!», «Вова, между нами все кончено».

Теги:
kn, штрафы, марий эл, снеговики, пикеты
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